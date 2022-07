Pour les soldes, craquez pour la solution antivirus de chez Bitdefender

Total Security 2022 est, cette année encore, l'un des maillons forts du très concurrentiel du marché des antivirus ! Et pour cause, avec plusieurs audits indépendants tirant un bilan plus que positif des résultats fournis par Total Security 2022, il y a de quoi se laisser séduire ! En plus, cette solution antivirus est idéalement pensée pour impacter le moins possible vos performances en ligne. Sur 5 appareils simultanément, qu'il s'agisse d'ordinateurs (macOS, Windows) ou encore de smartphones (Android, iOS), Bitdefender utilise intelligemment sa technologie Photon pour s'adapter à votre activité. 3 modes (Film, Jeu, Travail) sont ainsi disponibles pour des performances optimisées.