La solution antivirus de chez Bitdefender est à prix cassé pour les soldes d'été !

S'il y a bien une suite antivirus qui ne fera pas pas l'impasse sur votre sécurité, c'est Total Security, signé Bitdefender. Que ce soit sous Windows, iOS, MacOS ou encore Android, vos smartphones, tablettes (iPad) et autres PC seront efficacement protégés, avec un potentiel de cinq appareils simultanément couverts. Ainsi, les menaces en ligne ne sont plus que des lointains souvenirs grâce à l'un des meilleurs taux de détection mais aussi d'élimination des virus grâce à plusieurs tests indépendants. Ainsi, Bitdefender et sa suite Total Security mène la vie dure aux logiciels espions, aux tentatives d'hameçonnage ou encore des rançongiciels, et tout autre virus qui se présenterait.

Plus encore, en cette période plus que propice aux achats, Total Security 2022 protège très efficacement vos transactions bancaires des pirates du Web. Comptez également sur une fonctionnalité dédiée à mise en sécurité de vos micros et webcams, ainsi qu'un gestionnaire de mots de passe pour centraliser dans un coffre-fort sécurisé ces précieuses données. Total Security vous alerte en cas de compromission et vous aide aussi à générer de solides mots de passe sans crainte de les oublier !