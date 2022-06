Attention aux malwares : cet antivirus est idéal pour vous protéger à prix mini

Le marché des antivirus est toujours plus concurrentiel, et si de nouveaux acteurs voient fréquemment le jour, force est de constater que toutes les suites ne se valent pas. Avec Total Security 2022, vous avez à vos côtés l'une des solutions antivirus les plus primées et réputées, comptant plusieurs millions d'utilisatrices et d'utilisateurs aux quatre coins du monde. Il faut dire que depuis près de 20 ans, Bitdefender soigne ses prestations avec des résultats chocs face aux menaces en ligne. Cheval de Troie, hameçonnage, logiciel espion, rançongiciel, ou tout autre type de virus qui veut vous mener la vie dure, tout cela n'est plus qu'un lointain souvenir en optant pour Total Security 2022.

Et pour cause, cette suite signée Bitdefender possède l'un des meilleurs taux de détection et surtout, d'élimination des virus les plus divers. Autant dire que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles et cela sur 5 appareils simultanément. Voilà qui est pratique pour celles et ceux qui souhaitent équiper plusieurs de leurs appareils électroniques, bénéficier d'une couverture pour leur famille ou encore en faire profiter leurs proches. Ainsi, la prise en charge est possible sur les ordinateurs (macOS, Windows), les smartphones (Android, iOS) et les tablettes.

De quoi offrir une protection multiplateforme au top et éviter de vous exposer inutilement, qui plus est à l'approche des soldes d'été. En effet, avec une protection spécifiquement dédiée à vos transactions bancaires, Bitdefender pense à tout dans sa suite Total Security.