Bitdefender, ou le meilleur antivirus pour lutter contre les malwares

Bitdefender vous propose, avec Total Security 2022, le meilleur antivirus pour lutter contre les menaces en ligne grâce notamment à des excellents taux de détection et d'élimination des virus. Ainsi, quelle que soit votre activité du moment facilitée par la technologie Bitdefender Photon, qui s'adapte si vous êtes par exemple en train de jouer ou regarder un film, vous êtes en sécurité. Que la tentative d'intrusion vienne d'un cheval de Troie, d'un rançongiciel ou encore d'une faille zéro-day, pas de problème, seulement des solutions sont à votre disposition avec Total Security 2022

Vous comptez en plus sur un Autopilot pour vous donner des conseils en cybersécurité, ce qui est idéal pour les néophytes, d'une protection dédiée pour votre micro et webcam, ainsi qu'une sécurisation accrue de vos transactions bancaires. Alors que les soldes d'été et les vacances estivales approchent, c'est vraiment plus que bienvenu. Vous gagnez également en confidentialité grâce au VPN (200Mo/jour/appareil de navigation) inclus dans cette offre ! Total Security 2022 vous permet de faire fi des restrictions géographiques et retrouver vos programmes favoris à l'étranger en streaming sur 5 appareils simultanément. Les ordinateurs (macOS, Windows), smartphones (Android, iOS) et tablettes sont ainsi couverts.