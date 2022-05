Avec cet antivirus et sa promo incroyable, les malwares ne seront plus votre problème

Pourquoi choisir Bitdefender Total Security 2022 ? Tout simplement car dès lors que cet antivirus est installé sur vos appareils, qu'il s'agisse d'un ordinateur (macOS, Windows) ou un smartphone (Android, iOS), il s'occupe du reste, et sur 5 ordinateurs et/ou smartphones simultanément qui plus est. Avec une belle protection en temps réel, un niveau de détection parmi les plus efficaces au monde et un faible impact sur les performances de vos machines, Total Security 2022 est vraiment une suite optimale. Des menaces désormais courantes comme le phishing ou les ransomwares ne sont plus que de lointains souvenirs avec cet antivirus !

Plus encore, profiter d'un VPN d'une capacité de 200Mo/jour/appareil (1Go quotidien au total) pour naviguer incognito en ligne, accéder aux catalogues étrangers de vos plateformes de streaming favorites, ou encore vous connecter sans crainte sur un réseau Wi-Fi public. Une cybersécurité accrue, et maximisée grâce au gestionnaire de mots de passe ! Cet outil rassemble et sécurise ainsi tous vos mots de passe, vous avertit en cas de compromission et vous aide à générer de solides moyens d'authentification.