Lutter efficacement contre les malwares grâce à cet antivirus à prix fou

La solution Total Security 2022 porte parfaitement son nom et est en plus disponible à un prix abordable ! En effet, avec un VPN inclus, cette suite vous permet de gagner en cyberconfidentialité à moindres frais. Grâce à ce VPN, vous disposez de 200 Mo/jour/appareil de navigation en toute discrétion sur le Net. Amateur de streaming ? Ne souffrez plus de restrictions géographiques et accéder à vos contenus préférés y compris à l'étranger.

De plus, avec un contrôle parental intégré, Bitdefender assure la sécurité de toute la famille, même des plus jeunes. Préservez ainsi vos enfants et employez facilement ce service paramétrable à votre guise sur jusqu'à 5 appareils simultanément. Les ordinateurs sous macOS/Windows comme les smartphones sous Android/iOS sont éligibles.