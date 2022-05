Voici comment protéger votre smartphone des malwares avec cet antivirus

Bitdefender Total Security 2022 n'est pas seulement une suite antivirus optimale pour vos ordinateurs, elle l'est également pour vos smartphones, qu'ils soient aussi bien sous Android qu'iOS. Avec Bitdefender Total Security 2022, ce sont jusqu'à 5 appareils tels que des smartphones qui peuvent être couverts avec une seule licence, une suite idéale donc, pour aussi bien sécuriser vos ordinateurs que vos téléphones !

Et sous Android, Bitdefender vous propose tout d'abord une excellente couverture contre les menaces en ligne. Bitdefender Total Security 2022 vous informe des sites Web contenant des malwares et autres virus qui vous préserve ainsi des fraudes comme du phishing. Plus encore, la fonction Autopilot prend en charge votre sécurité de manière automatique, vous bénéficiez aussi de conseils sur l'état de votre appareil et les bons réflexes à adopter, une Alerte aux fraudes vous annonce en temps réel de potentielles menaces découvertes chez d'autres utilisateurs pour mieux vous préserver, et un Antivol vous permet de repérer votre smartphone en cas de vol.

Avec un contrôle à l'installation de vos applications, qui contiennent parfois des virus, une sécurisation d'accès aux app' par l'utilisation d'un code/empreinte digitale, une vérification de la bonne confidentialité de vos comptes mais aussi une protection de votre montre connectée avec WearON, Bitdefender Total Security 2022 fait feu de tout bois et bien sûr, en altérant le moins possible les performances de votre smartphone.