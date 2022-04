Pour lutter efficacement contre les malwares, une seule solution : Bitdefender

Les solutions antivirus deviennent toujours plus essentielles afin de protéger votre navigation en ligne, et plus seulement sur votre ordinateur. Smartphones et tablettes sont tous aussi sujets à de potentielles menaces dont il faut se prémunir, et Bitdefender est une partenaire de choix pour vous accompagner au quotidien. Bénéficiez ainsi d'un rabais conséquent sur la solution Bitdefender Total Security, à 32€ seulement pour la première année . Ce tarif est actuellement appliqué au lieu des 79,99€ demandés habituellement, soit une réduction de -60% !

Avec 48€ d'économisés, c'est donc une offre à ne pas manquer. Notez qu'une fois la première année de souscription achevée, le tarif standard en vigueur, de l'ordre de 79,99€, s'applique si vous choisissez de rester chez Bitdefender. Enfin, au besoin, sachez que vous disposez d'une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours à compter de votre date d'achat ! Passons maintenant à la description de ce produit.