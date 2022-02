Le renommé Bitdefender en promotion : pourquoi on craque pour ses antivirus ?

Une question naturelle dès lors que l'on constate ce festival de récompenses. Il faut savoir que Bitdefender, c'est avant tout 20 années pleinement consacrées à la défense contre les forces du mal d'internet. Toujours plus insidieuses, intrusives et plurielles, ces menaces n'en finissent pas d'attaquer les données des utilisateurs. La firme capitalise depuis ces deux décennies sur l'innovation pour imaginer, créer et développer des produits à l'efficacité toujours plus redoutable.

L'ensemble des antivirus Bitdefender parviennent à rester en phase avec les problématiques mouvantes du marché, avec pour finalité, celle de répondre le mieux possible aux besoins des particuliers et des entreprises. Chaque année, Bitdefender équipe des millions de particuliers, d'entreprises et d'institutions à travers 170 pays. Ce statut de partenaire de confiance, Bitdefender le nourrit pour réduire toujours plus la perversion des malwares, ransomwares ou tentatives de phishing. Et quand on sait que 400 nouvelles menaces sont découvertes chaque minute, le champ d'action de la firme ne semble pas s'éteindre de sitôt.