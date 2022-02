Antivirus pas cher : Bitdefender casse ses prix ce week-end !

Si vous cherchez une solution principalement tournée vers la protection contre les virus, intrusions, tentatives de phishing et autres attaques venant d'Internet, il n'y a pas à chercher plus loin que Bitdefender Antivirus Plus . Il s'agit d'un abonnement disponible pour trois appareils sous Windows, à seulement 16€/an au lieu de 39,99€.

Bitdefender Antivirus Plus vous offre donc une protection de pointe contre les malwares, que ce soit en ligne ou hors ligne. Votre PC est en permanence passé au crible pour détecter les éventuelles intrusions. Et le tout avec un impact minimum sur les performances de votre machine. Ainsi vous allez pouvoir continuer à jouer/travailler sans constater de ralentissement pendant que Bitdefender Antivirus Plus fait le ménage pour vous.

Ses fonctions ne s'arrêtent pas là : Bitdefender Antivirus Plus peut également s'occuper de stocker et gérer vos mots de passe. Et lorsque vous devez en trouver/créer un nouveau, il vous fait des suggestions totalement aléatoires et donc fortement sécurisées pour tous vos comptes. C'est un vrai coffre-fort numérique.

D'ailleurs, il permet aussi de détruire complètement des fichiers sur votre ordinateur. Plutôt que de le mettre simplement dans la corbeille, Bitdefender Antivirus Plus s'occupe de le faire complètement disparaître sans laisser aucune trace. Ainsi, si jamais une personne lance une procédure de récupération sur votre disque dur, il n'y trouvera absolument aucune trace. Donc même si ses fonctions sont principalement tournées vers la protection antivirus, Bitdefender Antivirus Plus fait du zèle pour notre plus grand plaisir.