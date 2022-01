Bitdefender poursuit son offre soldes d'hiver : ses meilleurs antivirus à -60% !

Chez Clubic, la cybersécurité est un sujet cultivé toute l'année. Et pour cause, dès lors que l'on navigue, effectue des transactions, streame ou joue en ligne, nous nous confrontons à des risques d'attaques de données. Équiper ses appareils d'un antivirus reste à ce jour la solution la plus viable pour améliorer notre protection. Et en matière de protection en ligne, Bitdefender sait de quoi il parle.

En 20 ans, ce leader du marché a développé des produits pour les particuliers et les professionnels avec comme ambition, celle de rester toujours en phase avec leurs besoins et les défis de notre époque. Grâce à ses experts, Bitdefender capitalise sur l'innovation pour affiner sans cesse ses solutions de sécurité. Ce fut même la première société à innover dans les technologies antimalwares, la sécurité des réseaux internet et l'intelligence artificielle.