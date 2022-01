Bitdefender fait chuter le prix de -60% sur ses excellents antivirus

En plus des services (non exhaustivement) énumérés ci-dessus, la deuxième solution, Bitdefender Internet Security, permet elle aussi de protéger trois ordinateurs sous Windows, et vous équipe également d'outils tels qu'un anti-spam, très utile pour éviter encore plus le phishing, une protection spécifique pour les webcams et micros, qui constituent des cibles privilégiées des pirates du Web, un pare-feu anti-intrusion et un contrôle parental pour garder la main sur ce que peuvent voir vos enfants.

Enfin, Bitdefender Total Security est l'offre la plus complète car, en plus des outils et fonctionnalités de qualité précédemment présentées, cette solution protège jusqu'à 5 appareils aussi bien sous Windows que macOS, et les smartphones sous iOS et Android peuvent également en bénéficier. Ajoutez-y un outil de géolocalisation en cas de vol de votre appareil et un nettoyeur de PC, et vous voilà parfaitement équipé ! Cette dernière solution a d'ailleurs obtenu l'excellente note de 9/10 lors de notre test 100% indépendant réalisé sur Clubic .