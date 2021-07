Bon plan antivirus : les meilleures offres du moment chez Bitdefender, Norton et Kaspersky

Nous débutons la sélection spéciale antivirus par la promotion en cours chez Bitdefender. Avec 60 % de remise, l’excellente suite Bitdefender Total Security 2021 s’affiche à seulement 32 € au lieu de 79,99 € pour la première année. Un prix tout petit pour une suite régulièrement recommandée par les experts en sécurité informatique et la presse spécialisée.

Pour ce prix très réduit, vous allez pouvoir protéger jusqu’à 5 appareils avec un seul abonnement. Le logiciel est compatible Windows, macOS, iOS et Android. En plus d’une très bonne protection contre les virus et les malwares, Bitdefender est l’un des plus performants avec un taux de détection des logiciels malveillants très élevé et une capacité à travailler sans nuire aux performances de la machine.

La suite vous permet aussi une optimisation de votre ordinateur afin de vous aider à obtenir un appareil toujours au meilleur de sa forme avec des paramétrages optimisés et les fichiers inutiles supprimés au fur et à mesure. Assurez votre protection contre les différentes menaces et les tentatives de phishing.