-50% sur Bitdefender Total Security pour bloquer les menaces sans ralentir vos appareils

L'offre disponible en ce moment permet d'obtenir un abonnement annuel à la solution Bitdefender Total Security avec une réduction immédiate de 50%. Grâce à ce forfait, vous aurez la possibilité de sécuriser jusqu'à cinq appareils simultanément. Toutes les machines Windows, macOS, iOS et Android sont compatibles.

Précisons que Bitdefender utilise l'intelligence artificielle afin de détecter efficacement toutes les menaces qui pourraient impacter un système,

y compris les plus récentes. D'autres technologies de pointe sont également de la partie pour garantir une sécurisation impeccable de vos données personnelles. Et le tout sans ralentir vos ordinateurs ou smartphones au démarrage. Entrons tout de suite dans les détails.

Cette solution de sécurité est donc extrêmement efficace pour bloquer toutes les menaces du web comme les malwares, ransomwares et les tentatives de phishing. Ceci est possible grâce à une protection multicouche qui abrite vos données (documents, photos, vidéos, mots de passe) des hackers peu scrupuleux, et ce sans ralentir vos appareils. De plus, les transactions en ligne pourront s'effectuer par l'intermédiaire d'un navigateur sécurisé pour éviter la fuite de vos informations bancaires.