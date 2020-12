Profitez d'une belle promotion sur l'antivirus Bitdefender Total Security avant Noël

L’avis des experts est unanime, Bitdefender est l’un des meilleurs logiciels antivirus du marché. Alors quand son éditeur le propose à prix fracassé, il faut saisir l’occasion pour protéger vos ordinateurs au plus vite.

La suite Total Security de Bitdefender peut protéger jusqu’à 5 appareils sous les systèmes d'exploitation Windows, macOS, Android et iOS avec un seul et unique abonnement. Une solution complète et fiable qui vous permet très simplement de protéger vos appareils des virus, chevaux de Troie et de toute tentative de fishing.

Possédant l'un des plus gros taux de détection de menaces, Bitdefender Total Security opère de façon quasiment transparente sur votre machine, surveillant au plus près ce qu'il se passe sur votre machine, le tout sans nuire aux performances de vos ordinateurs !