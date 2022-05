Antivirus : ne ratez pas cette offre incroyable pour lutter contre les malwares !

Plus encore, un VPN, avec un trafic de 500Mo/mois, est inclus. Nous vous rappelons que nous vous parlons bien d'une suite gratuite ! Alors, pouvoir gagner en cyberconfidentialité en obtenant une adresse IP et une géolocalisation factices, faire fi des restrictions sur vos plateformes de streaming favorites ou encore éviter les traqueurs du Web sans débourser un centime, ça ne se refuse pas !

Enfin, Avira Free Security vous propose également un gestionnaire de mots de passe, un outil de cybersécurité très utile pour centraliser et stocker en toute sécurité vos mots de passe. Vous êtes alerté en cas de compromission de l'un d'entre eux, vous pouvez en générer de solides, et ne pas risquer de les oublier puisqu'Avira les préremplit pour vous au moment de la connexion. Ajoutez-y un nettoyeur de fichiers obsolètes, un optimisateur pour améliorer le fonctionnement de votre machine, et un outil facilitant les mises à jour logicielles et de pilotes, et vous obtenez l'une des suites gratuites les plus complètes du marché !