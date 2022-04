L'antivirus signé Avira ou comment lutter efficacement contre les malwares

Avec Password Manager, l'accès à vos espaces et comptes clients sera on ne peut plus protéger. Ce logiciel stocke tout vos identifiants actuels (vous pouvez les exporter depuis votre navigateur). Il est capable d'analyser le degré de vulnérabilité de ceux-ci et vous suggérer des changements. Et lorsque vous allez créer un compte sur un nouveau site, il vous propose un mot de passe hautement sécurisé afin d'éviter tout piratage.

Et avec Avira Prime vous avez également l'accès à un VPN qui permet de masquer votre adresse IP aux yeux de tous pour un anonymat total en ligne. Vous pouvez également faire croire à votre navigateur que vous êtes dans un autre pays. Ce qui permet, entre autres, d'accéder aux catalogues des plateformes de streaming du monde entier.

Enfin, et c'est la cerise sur le gâteau d'Avira Prime : cette solution se décline pour les mobiles iOS et Android. Ainsi vous allez pouvoir appliquer la même politique de sécurité sur ces appareils que votre PC. C'est possible jusqu'à 5 appareils simultanément. Et pour rappel, ça ne coûte que 39,95€ la première année.