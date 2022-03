Protégez-vous des malwares grâce à cette offre promo Avira Prime

L'intérêt d'une suite complète telle qu'Avira Prime, c'est de profiter de la possibilité de coupler différents services très performants mis au point et régulièrement mis à jour ! Un moyen idéal, tout d'abord, pour échapper aux nombreuses menaces en ligne telles que les virus, logiciels espions, rançongiciels ou encore le phishing. Des pratiques en nette recrudescence, nous vous en faisons régulièrement état sur Clubic, et dont il vaut mieux se préserver.

De plus, Avira Prime a le bénéfice de vous faire gagner en confidentialité par l'ajout d'un VPN dans sa suite. Un outil très simple d'utilisation destiné à détourner l'attention des traqueurs en vous octroyant une autre adresse IP et en masquant votre localisation réelle. Vos données vous appartiennent, et Avira Prime y veille. C'est notamment un très bon moyen d'accéder à vos services de streaming sans restriction géographique, d'échapper aux publicités ciblées, ou encore de se connecter de manière sécurisée sur un réseau Wi-Fi public.

Avira Prime, c'est aussi une fonctionnalité performante d'amélioration de vos appareils. Celle-ci détecte les logiciels obsolètes pour vous faire gagner de l'espace, ou encore télécharge et lance les mises à jour pour les applications et systèmes d'exploitation. Plus encore, avec Avira Prime, vous profitez d'un gestionnaire de mots de passe parfait pour sécuriser le stockage de ces précieux identifiants.

Enfin, vous bénéficiez des applications Premium Avira, et cela, sur 5 appareils de type ordinateur (macOS, Chrome OS, Windows) et smartphone (Android, iOS). Cette fonctionnalité est parfaite pour lancer facilement une analyse ou générer une connexion VPN en quelques clics grâce à une interface intuitive.