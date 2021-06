Avira Prime : antivirus, VPN et bien d'autres à prix choc !

Avira Prime est une solution logicielle qui vous propose de protéger intégralement l'ensemble de vos connexions et vous prévenir de l'installation d'un ou plusieurs virus sur votre appareil. C'est d'ailleurs la fonction première de cette suite logicielle qui analyse en permanence le web à la recherche de nouveaux virus, lui permettant ainsi de les détecter et de les éliminer avant même qu'ils ne s'infiltrent sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. De plus, la suite intègre un dispositif spécialement dédié à la mise à jour automatique des logiciels et des pilotes de votre appareil afin de minimiser au maximum les risques qui peuvent l'affecter.

Avira Prime propose également un VPN très performant qui vous permet d'anonymiser l'ensemble de vos connexions. Vous serez connecté sur l'un des serveurs disposés partout dans le monde par l'éditeur, avec une adresse IP différente de celle fournie par votre fournisseur d'accès à Internet. Vous pourrez donc vous balader à loisir sur l'ensemble des sites web internationaux, sans aucune restriction géographique. Le VPN fourni vous fait bénéficier également d'une protection contre les logiciels espions et publicitaires, pour une navigation réellement incognito sans pistage commercial.

Les mots de passe sont également très importants pour votre sécurité numérique. Il est recommandé d'en choisir un seul par site web, et non pas un seul pour tous vos espaces client. La solution pour les retenir tous? Laissez cette tâche au gestionnaire de mots de passe intégré à Avira Prime. A chaque nouvelle connexion, ce logiciel enregistrera le nouvel identifiant et vous proposera également un mot de passe complexe, incluant majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Les mots de passe sont synchronisés entre tous vos appareils de manière sécurisée pour bénéficier de la même protection sur l'ensemble de vos appareils.