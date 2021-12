Bon plan de Noël : PureVPN pour seulement 0,90€/mois pendant 5 ans

Fraîchement implantée aux Îles Vierges Britanniques de manière à pouvoir appliquer une stricte politique de non-journalisation après avoir longtemps battu pavillon à Hong-Kong, PureVPN fait peau neuve et continue d'innover. Parmi les dernières avancées, et non des moindres, la firme a fait exploser son nombre de serveurs disponibles ! A ce jour, elle en recense plus de 6500, répartis dans 90 emplacements, le tout dans 78 pays, ce qui est en fait une des offres les plus pléthoriques du marché des VPN.

Plus encore, la firme compte bien mettre en avant le streaming, notamment grâce à la très forte hausse des débits de ses serveurs, atteignant désormais 20 Gbps à Washington, Londres, et maintenant pour tous les serveurs en France et en Allemagne. La vitesse moyenne est comprise entre 5 et 10 Gbps ailleurs. Autant dire que ça dépote, et que vous n'êtes pas prêt de l'accuser de faire ramer vos programmes favoris. Plus encore, avec plus de 5200 serveurs rien qu'en Amérique du Nord et en Europe, PureVPN se dote d'un véritable arsenal sur des serveurs hautement fréquentés et habituellement plutôt encombrés. Profitez ainsi des catalogues US et UK de Netflix, des contenus d'Amazon Prime Video, HBO Max, Hulu ou encore Peacock depuis votre canapé. Avec cette panoplie de plateformes, vous n'aurez aucun mal à trouver les meilleurs films de Noël. Vous pourrez même voir Matrix Resurrections sur HBO Max dès sa sortie.

Cette offre est d'autant plus démentielle qu'elle vous permet, avec une seule souscription, de couvrir jusqu'à 10 appareils simultanément. Qu'il s'agisse d'ordinateurs sous Windows, macOS ou Linux, de smartphones Android et iOS, des tablettes comme l'iPad ou des navigateurs Web Chrome et Firefox, PureVPN est pensé pour vous faire gagner en confidentialité, en vitesse mais aussi en liberté ! Enfin, la firme dispose d'un support client disponible 24h/24 et 7j/7, par chat en anglais, mais qui parvient généralement à vous répondre en français sous 24h. Une offre parmi les plus complètes du marché qui n'attend plus que vous !