Black Friday : à l'occasion du Cyber Monday, CyberGhost n'hésite pas à pulvériser le tarif de son VPN de - 85% !

Apprécié de nombreux adeptes, y compris chez Clubic, CyberGhost VPN n'est pas le dernier-venu du marché. Avec plus de 10 ans d'ancienneté dans le milieu, le fournisseur roumain connait son affaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Son service est disponible sur de nombreuses plateformes à commencer par le quatuor que représente Windows, macOS, iOS et Android. Mais CyberGhost va plus loin en proposant des clients Linux, Chrome, Firefox ainsi que pour les Smart TV Android.

Un total de 7 appareils peuvent être connectés simultanément au service avec le même abonnement. Plus de 7400 serveurs sont éparpillés dans des dizaines de pays afin d'accéder à des contenus géobloqués à foison ou de garantir d'excellents débits peu importe votre localisation. Pour offrir de bonnes performances, CyberGhost compte également sur le protocole WireGuard, bien plus léger et sécurisé que ses prédécesseurs.