Black Friday chez PureVPN : bénéficiez de prix jamais vus avec un code Clubic exclusif !

Niveau vitesse, PureVPN fait partie du gratin avec des vitesses standards comprises en 5 Gbts et 10 Gbts, et même désormais 3 serveurs majeurs à 20 Gbts, à savoir Londres, Manchester (Royaume-Uni) et Washington (Etats-Unis). Ce qui signifie plus de rapidité en ligne, des téléchargements bien plus efficaces et un pur bonheur pour les amateurs de streaming. Pour compléter le tout, PureVPN peut être installé sur 10 appareils simultanément avec cette licence, et est compatible avec Windows, Linux, macOs, Android et iOS. A vous de saisir cette belle offre et en faire profiter vos proches !