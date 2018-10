La promotion du VPN CyberGhost à 2,75 euros par mois continue cet automne !

Sécuriser ses données personnelles...

...Mais aussi vos discussions et transactions en ligne

Rappelons encore une fois que l'utilisation d'un VPN reste un excellent moyen de protéger sa vie numérique à travers plusieurs fonctionnalités. Tout d'abord, le service proposé par CyberGhost vous permet de masquer votre adresse IP, en la remplaçant par une de celle du réseau qui sera partagée avec tous les autres utilisateurs qui utilisent le serveur.Par ailleurs la technologie de cryptage utilisée ainsi que lesde l'éditeur répartis partout dans le monde vous permettront de disposer d'une connexion des plus sécurisées quel que soit votre usage.Le VPN propose également des fonctionnalités permettant de sécuriser vos transactions et vos conversations. Comme évoqué plus haut, le cryptage dits'avère fort utile pour protéger à la fois vos discussions en ligne et vos informations bancaires lors d'une transaction en ligne si vous êtes connectés à des réseaux Wi-Fi publics mais plus globalement sur tout type de réseau Internet." le service vous permet aussi de vous connecter aux contenus de votre choix ou que vous soyez dans le monde, qu'ils soient restreints pour des questions de droits ou de censure pour certains pays moins démocratiques que la France.