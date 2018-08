Dernières heures pour l'offre à 2.3€/mois pendant 3 ans chez NordVPN

Un VPN oui mais pourquoi faire ?

Comment bien choisir son VPN

Découvrez l'édition 2018 de notre

Découvrez l'édition 2018 de notre comparatif des meilleures offres de VPN . Nous avons analysé plus d'une vingtaine d'offres et testé en profondeur une dizaine d'entre elles. Vous n'aurez plus d'excuses pour vivre sans VPN !

Chez Clubic Bons Plans, on pense que s'équiper d'un VPN est la solution idéale pour démarrer sereinement votre rentrée "digitale", surtout si vous êtes un gros consommateur de contenus en ligne.Vous avez envie d'accéder au catalogue US de votre service de Streaming et vous êtes en France ou en Belgique ? Dans ce cas, le VPN est la solution pour contourner les règles de géo-blocage et accéder aux films et séries de votre choix.Le service permet aussi de vous protéger si vous téléchargez en torrent la dernière version de Linux par exemple, et ceci sans avoir à vous équiper d'une Seedbox plus coûteuse et plus complexe à l'utilisation.Par ailleurs, NordVPN est un VPN dit No-log, il ne gardera donc aucune trace de votre activité et ne pourra transmettre à qui que ce soit ce que vous avez fait en P2P (). La fonctionnalité "Kill-switch" vous permettra également d'éviter de divulguer votre adresse IP au moment du téléchargement de votre fichier.