Bon plan : NordVPN à 2,30 euros/mois pour 3 ans (jusqu'au 31/08)

Découvrez l'édition 2018 de notre comparatif des meilleures offres de VPN . Nous avons analysé plus d'une vingtaine d'offres et testé en profondeur une dizaine d'entre elles. Vous n'aurez plus d'excuses pour vivre sans VPN !

Chez Clubic Bon Plan, on aime bien que vous ayez le choix, alors après vous avoir proposé une offre pour le VPN CyberGhost jeudi dernier, on vous propose une aternative avec cette offre qui s'affiche un peu moins chère que son concurrent modulo la durée d'abonnement.En souscrivant à cet abonnement, vous pourrez eaccéder pendant trois ans à NordVPN pour 2.30 euros par mois (selon le taux de change USD/EUR). A un peu plus de deux euros par mois, autant vous dire que c'est une très bonne affaire pour peu que vous ayez besoin des services d'un des meilleurs VPN du marché.Basé au Panama, un pays qui ne possède pas de lois concernant la conservation des données, NordVPN vous assure sécurité et anonymat à travers leur service de cryptage militaire de type AES-256-CBC, et de nombreux protocoles (OpenVPN, PPTP, L2TP/IPSec ou IKv2/IPSec).A noter que l'éditeur s'appuie sur près de 5000 serveurs à travers le monde répartit comme suit : 2196 serveurs pour l'Europe, 2256 serveurs pour la zone Amérique du Nord/Sud, 50 serveurs pour la zone Afrique - Moyen Orient et 390 serveurs pour la zone Asie-Pacifique. Leur algorithme sophistiqué déterminera ensuite le serveur selon votre localisation.