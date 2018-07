Prolongation : CyberGhost à 2,75 euros par mois pendant 18 mois

Une offre spéciale Coupe du Monde ?

Vie privée plutôt que Football !

Modifié le 09/07/2018 à 17h54

Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez vous équiper d'un des meilleurs services de "", nous vous recommandons cette offre « coup de canon » ! L'offre d'abonnement vous permettra de profiter des meilleurs matchs de la phase finale de la Coupe du Monde depuis les services de streaming français : myTF1, myCanal, Molotov... peu importe où vous vous situez dans le monde.La fonction « Déblocage du streaming » vous permettra d'accéder directement aux services les plus populaires de chaque pays aux États-Unis, en France, ou même en Belgique.Si vous n'êtes pas un grand fan de Football ni de l'équipe de France, c'est aussi l'occasion de protéger votre vie privée grâce aux différents services que propose cet abonnement à CyberGhost. Avec son cryptage AES 256 bits et son protocole de référence OpenVPN, le VPN propose à ses utilisateurs de camoufler leurs adresses IP et les rendre presque indétectables auprès d'éventuels pirates, mal intentionnés cela va sans dire.Si vous utilisez des réseaux publics depuis votre lieu de villégiature estival ou en mobilité, le service vous permettra de surfer sans risque depuis quelle n'importe quel point de connexion et autant que vous voulez !Bref n'attendez plus, l'offre d'abonnement à 2,75€ par mois pendant 18 mois n'est valable que pour quelques jours.