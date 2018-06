La licence 12 mois pour le VPN Hide my Ass à 4,99 euros par mois

Cachez cette IP que je ne saurais voir

Comment bien choisir son VPN

Découvrez l'édition 2018 de notre comparatif des meilleures offres de VPN . Nous avons analysé plus d'une vingtaine d'offres et testé en profondeur une dizaine d'entre elles. Vous n'aurez plus d'excuses pour vivre sans VPN !

Modifié le 21/06/2018 à 18h00

Envie de surfer discrètement ou de profiter du catalogue US de Netflix ? Aucun problème, pour peu que vous possédiez un VPN qui fait le boulot pour vous. S'il existe de nombreuses solutions gratuites, que nous avons pu détailler dans un dossier , les VPN payants possèdent de nombreux avantages à ne pas négliger.C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui de découvrir une offre très intéressante concernant l'abonnement 12 mois au VPN. En souscrivant ajourd'hui, vous pourrez obtenir une réduction de 55% à l'année, soit 4,99 euros par mois pendant 12 mois.Fondé en 2005, fort de 400 millions d'utilisateurs à travers le monde et membre de la famille Avast, Hide my Ass est l'un des VPN les plus stables qui soit. Il dispose en effet de plus de 900 serveurs répartis dans 190 pays, d'un service client disponible 7 jours sur 7 par chat ou courriel, et d'une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé.Grâce à cet abonnement, vous bénéficierez de tous les services proposés par Hide my Ass, comme la possibilité de connecter jusqu'à 5 appareils simultanément et ce, sur différentes plateformes (iOS, Mac, Android, Windows ou Linux). Côté sécurité, vous pourrez compter sur un cryptage de vos données, la technologie IP Shuffle, qui vous rendra plus difficile à détecter, et l'utilisation des protocoles les plus sécurisés (OpenVPN, L2TP-IPsec, IKEv2 et PPTP.