ExpressVPN : une polémique remet en cause le rôle d'un dirigeant, ancien espion des E.A.U.

Le 14 septembre, il a été annoncé qu'un accord dans le but d'éviter des poursuites judiciaires avait été formé entre trois anciens agents du renseignement américain et les autorités fédérales. Les trois hommes, Marc Baier, Ryan Adams et Daniel Gericke, ont avoué avoir piraté les comptes et téléphones d'activistes, de journalistes et de gouvernements rivaux pour le compte des Émirats Arabes Unis, lors d'une opération nommée « Project Raven ». Ils ont notamment admis l'utilisation d'une « cyberarme » du nom de « Karma », contenant des exploits zero-click et leur permettant de s'introduire dans les iPhone de leurs cibles sans aucune interaction de leur part. Dans le cadre de l'accord, les trois hommes doivent payer 1,69 millions de dollars au total et ne plus jamais chercher à obtenir une habilitation de sécurité américaine.