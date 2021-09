Kape technologies, maison mère de CyberGhost, se paie ExpressVPN pour plus de 900 millions de dollars

Le co-fondateur d'ExpressVPN, Dan Pomerantz, s'est montré confiant quant à l'avenir de sa société en se disant ravi « de rejoindre la famille Kape Technologies ». Il estime que le rachat permettra « d'accélérer le développement de nos produits, d'offrir encore plus d'innovation à nos utilisateurs et les protéger d'un plus large éventail de menaces ». Pomerantz, le second co-fondateur et toutes les équipes d'ExpressVPN restent à leur poste respectif.