Ne passez pas à côté de cette offre antivirus pour vous protéger en ligne !

Norton 360 Premium, c'est tout d'abord un antivirus performant destiné à faire face à vos côtés aux menaces les plus coriaces. Aucun virus ne résiste à Norton 360 Premium, pas même les rançongiciels et autres tentatives de phishing. Et pour vous aider, Norton a mis au point la Promesse 100% contre les virus. En somme, si vous ne parvenez pas vous-même à écarter une menace de votre appareil, contactez un technicien Norton qui prend le relai tant que le virus n'est pas éliminé. C'est vraiment très pratique car c'est une fonctionnalité garantie satisfait ou remboursé : si le technicien ne parvient pas à résoudre votre problème, Norton vous rembourse !

C'est vraiment rassurant d'être aussi bien entouré, encore plus quand vous savez que vous pouvez compter sur l'excellent Secure VPN, un réseau virtuel privé de choix pour masquer votre adresse IP véritable ou encore votre géolocalisation. C'est idéal pour une navigation en ligne incognito, même les pirates du Web vont n'y voir que du feu. C'est aussi très pratique pour vos séances de streaming et débloquer du contenu habituellement restreint du fait de l'endroit où vous vous trouvez. Vous n'avez plus qu'à installer Norton 360 Premium sur 10 appareils simultanément maximum, qu'il s'agisse d'ordinateurs, de smartphones comme de tablettes ! Idéal pour celles et ceux qui possèdent de nombreux appareils ou qui souhaitent également équiper leurs proches.