Norton lance une promotion exclusive ! Pourquoi cette offre est si attractive ?

Si les soldes d'hiver sont bel et bien terminés, certaines marques continuent de proposer des offres avantageuses. C'est le cas de Norton qui lance 4 semaines de promotion sur ses solutions de sécurité 360 Deluxe et 360 Premium. Faut-il craquer ? Voyons de plus près en quoi les antivirus Norton méritent qu'on s'y attarde.