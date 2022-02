Antivirus à prix cassés : la gamme Norton 360 est plus abordable que jamais

Trois autres outils bien utiles viennent s'ajouter au sein de Norton 360 Deluxe. Le premier est le contrôle parental. Celui-ci vous permet de consulter en permanence les sites Web et vidéos consultés par vos enfants, de restreindre l'accès à des contenus indésirables, de vérifier les téléchargement qu'ils effectuent, et, pour les smartphones sous Android et iOS, de pouvoir les géolocaliser au besoin.

Plus encore, le mode Ecole, qui est le deuxième outil proposé dans Deluxe, vous permet de favoriser la concentration de votre enfant, même à distance, lorsque celui-ci utilise Internet. Enfin, le Dark Web Monitoring part à la recherche de votre adresse électronique comme de vos données personnelles et vérifie qu'elles ne soient pas disponibles sur le Dark Web, ou vous en avertit le cas échéant. Et pour conclure en beauté, les utilisateurs de Windows (hors Windows 10 S) disposent également de 50 Go de stockage cloud.