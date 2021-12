Norton 360 Deluxe : un antivirus ultra complet et efficace affichant une promotion attractive !

Avec Norton, vous faites une belle affaire, que ce soit, dans le cas de cette solution 360 Deluxe, pour équiper un ordinateur, un Mac, un smartphone ou une tablette. Tenez votre appareil à l'écart des nombreuses menaces en ligne grâce à un antivirus performant contre les rançongiciels, les spywares, les chevaux de Troie ou encore le phishing. Des pratiques en recrudescence, comme nous vous en faisons régulièrement état sur Clubic, et dont il vaut mieux se préserver. Norton 360 Deluxe est particulièrement bien fourni, vous pouvez accroitre votre confidentialité en ligne grâce à SecureVPN, qui, avec une adresse IP masquant la votre, vous permet d'éviter de laisser des traces là où vous passez.

Cette solution déjà bien complète vous équipe également de SafeCam, un outil destiné à éviter que votre webcam tombe aux mains de pirates du Web et soit inopinément allumée par eux, mais aussi Password Manager, un gestionnaire de mots de passe idéal pour stocker ces précieux identifiants en toute sécurité, ne plus les oublier, et générer des mots de passe robustes. Un pare-feu pour votre ordinateur ou votre Mac est également prévu. Le service proposé ici par Norton est très pratique, puisque si vous ne parvenez pas à venir à bout d'une menace, c'est un informaticien de la firme qui prendra le relai pour vous. Enfin, les utilisateurs de Windows (hors Windows 10S) profitent de 10 Go de stockage cloud inclus.