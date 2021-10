Besoin d'un antivirus pas cher et efficace ? Ce bon plan Norton est fait pour vous

Norton pense à l’utilisateur en premier, c’est pour cela qu’ils proposent des solutions pour tous types de bourse et de besoin. De 14,99€ l’année pour la plus basique à 49,99€ l’année pour Norton 360 Premium qui inclut la protection de 10 appareils en simultané et tous les outils proposés par l’éditeur, vous trouverez forcément chaussure à votre pied. Sachez également que Norton est disponible également sur mobile, car en effet votre téléphone est l’appareil qui en sait le plus sur vous et votre vie, et sa protection est souvent négligée alors qu’elle est essentielle.

Vous en savez maintenant plus sur les différentes offres proposées par Norton, à vous maintenant de faire votre choix en fonction de votre budget, de la protection souhaitée et du nombre d'appareils à couvrir. Peu importe ce que vous choisissez, vos appareils seront en sécurité et même l’offre de base vous garantit une protection totale contre les virus.