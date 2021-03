Bon plan Norton: la solution 360 Deluxe est disponible à prix choc (-57%)

Les nouveaux abonnés à l'antivirus Norton peuvent économiser 57% sur la formule Norton 360 Deluxe. Celle-ci est à 39,99€ la première année avant de passer à 94,99€/an lors du renouvellement. Elle permet de sécuriser jusqu'à cinq appareils en même temps avec un seul compte. Il peut s'agir d'un ordinateur Windows, d'un Mac ou encore d'un produit tournant sous iOS ou Android. Maintenant, passons au contenu extrêmement copieux de cet excellent outil.

Ainsi, Norton permet d'obtenir une protection en temps réel face aux menaces d'internet. La sécurité avancée préservera vos machines des virus, malwares, ransomwares et autres spywares. Vos données confidentielles, comme les informations bancaires, resteront également à l'abri des regards indiscrets. Sur un PC et un Mac, un pare-feu surveillera le trafic réseau lié à votre appareil. Tout élément suspect sera ainsi bloqué.

Autre élément intéressant, un VPN sécurisé est de la partie. Utilisable sur cinq appareils, il permet une protection par chiffrement dans le but de garder la confidentialité en ligne de l'utilisateur. Un outil absolument indispensable donc.