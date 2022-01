Craquera ou craquera pas ? Norton propose ses antivirus jusqu'à -60% ?

En acceptant l'idée que le web est une ruche à menaces, il est moins anxiogène d'en profiter de son infini champ des possibles. Norton participe à réduire cette dose de stress inhérente à ces risques par la performance de ses solutions de sécurité. Dans un marché ultra compétitif, il n'est pas évident de tirer son épingle du jeu. Norton y parvient an comptant parmi les acteurs les plus influents dans la cybersécurité.

Chaque année, ce leader protège des millions d'utilisateurs à travers le monde. En aspirant à transformer le monde comme un lieu plus sûr pour les internautes. Les produits développés sont dans ce sens complémentaires et adaptés à des besoins spécifiques. Répondre à des problématiques IT, améliorer la protection des smartphones ou intervenir sur tous les fronts, les solutions Norton s'inscrivent dans ces défis pluriels.