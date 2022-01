Norton fait les soldes ! En quoi ses antivirus à -60% est une aubaine ?

Chaque année, c'est la même rengaine : les marques cassent les prix de leurs produits et services pendant les soldes d'hiver. Norton suit cette mouvance pour permettre aux particuliers et aux entreprises de s'équiper efficacement contre les menaces du web. Car c'est un fait, quelle que soit l'activité faite en ligne, les risques d'intrusion de logiciels malveillants, les tentatives de pishing ou les piratages sont une éventualité. Avec des attaques de plus en plus accrues, il est crucial d'installer un antivirus sur chacun de ses appareils.

Norton compte parmi les acteurs les plus actifs dans la cybersécurité et protège chaque année des millions d'internautes à travers le monde. Un monde digital plus sûr, plus fiable et moins anxiogène, Norton cultive cette ambition avec des suites de sécurité performantes et ajustées aux besoins de chacun. Et dans cette optique d'offrir une protection pour tous, Norton met à disposition ses 4 produits jusqu'à -60% de réduction . Cette promotion s'applique pour la première année d'abonnement, le renouvellement automatique après un an impliquera un prix quelque peu supérieur. Vous avez ainsi la possibilité d'accéder à ces tarifs avantageux :