60 % de réduction sur Avast Ultimate : une vraie suite de cybersécurité tout en un (Antivirus, VPN...)

Avast Ultimate 2021

L'édition Avast Ultimate 2021 a de nombreux arguments à faire valoir. Pourvue de modules défensifs à la pointe de la technologie, elle est capables de bloquer sans sourciller les menaces les plus sophisitiquées. Outre un VPN illimité, elle inclut de puissants logiciels de confidentialité et d'optimisation système. Grâce à une ergonomie bien ficelée, c'est une suite simple et confortable à utiliser au quotidien pour le plus grand nombre. Seuls bémols, une interface web négligée et l'absence d'un contrôle parental sur PC et Mac. Avast est sur le bon chemin, mais devra faire encore quelques efforts pour se hisser au niveau des meilleures suites de sécurité premium.