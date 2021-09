French Days : l'antivirus Avast Ultimate est à -60%

Faisons à présent le tour des fonctionnalités de notre antivirus du jour. Tout d'abord, il embarque une protection complète capable de bloquer les virus mais aussi les logiciels espion, les ransomwares et l'ensemble des programmes malveillants que vous pourriez croiser sur internet. Vos achats en ligne seront sécurisés, les tentatives de phishing pourront être esquivées et bien plus encore ! L'antivirus est également associé à un VPN qui masquera votre adresse IP ainsi que votre position géographique. Toutes vos activités en ligne seront alors dissimulées et une connexion chiffrée fera grimper le niveau de sécurité. Par exemple, sur les réseaux Wi-Fi publics généralement peu protégés, vous pourrez vous attendre à une protection vraiment optimale depuis votre appareil.