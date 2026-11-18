Opera ajoute Extension Builder à Neon, son navigateur doté d’une IA. Il suffit de décrire l’extension voulue dans le chat pour obtenir un module prêt à installer, sans écrire de code.
Pour l’heure, cette nouveauté est réservée au navigateur IA de l’entreprise Opera Neon, mais pourrait également voir le jour sur les autres éditions par la suite.
Une phrase dans le chat, un clic pour installer
Opera souligne que d’autres IA savent écrire des extensions, mais que le passage du code à une extension opérationnelle exige plusieurs étapes manuelles. Avec Extension Builder, l’internaute peut simplement décrire son idée dans le chat de Neon, consulter un aperçu, puis cliquer sur “Load To Browser” pour installer l’extension. Un second bouton, “Download As ZIP”, récupère les fichiers dans une archive. L’extension peut ensuite être épinglée dans la barre d’outils.
Pour modifier l’extension, il suffit de le demander dans la même conversation, puis de cliquer de nouveau sur “Load To Browser”. La mise à jour se fait toute seule. Opera donne l’exemple de Margin, un module de notes adhésives à poser sur n’importe quel site et à retrouver en revisitant la page. Les notes sont stockées en local et, comme pour n’importe quel add-on, les pages internes du navigateur ne sont pas gérées.
Côté vie privée, le panneau des extensions montré par Opera range Underline, générée par Neon, sous la mention “Full access”. Concrètement, avec cette permission, l’extension est capable de voir et de modifier les informations du site consulté. Margin, elle, demande une autorisation site par site. Un onglet “Code” est visible à côté de l’aperçu, mais l’entreprise ne précise pas d’éventuels contrôles des permissions que l’IA donne aux extensions qu’elle génère.
En avril dernier, nous rapportions que Neon laissait Claude et ChatGPT naviguer à la place de l’utilisateur grâce au protocole MCP. Rappelons que le navigateur est commercialisé pour 19,99 dollars par mois, mais l’éditeur prévoit bel et bien de porter cette nouveauté sur l’édition gratuite d’Opera sans donner de date précise. Soulignons également que les extensions créées peuvent aussi être proposées au catalogue d’add-ons d’Opera, depuis le portail développeur et avec un compte Opera.
Précédemment, c’est Microsoft qui avait introduit la possibilité de vibe coder des thèmes pour son navigateur Edge.