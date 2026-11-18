En avril dernier, nous rapportions que Neon laissait Claude et ChatGPT naviguer à la place de l’utilisateur grâce au protocole MCP. Rappelons que le navigateur est commercialisé pour 19,99 dollars par mois, mais l’éditeur prévoit bel et bien de porter cette nouveauté sur l’édition gratuite d’Opera sans donner de date précise. Soulignons également que les extensions créées peuvent aussi être proposées au catalogue d’add-ons d’Opera, depuis le portail développeur et avec un compte Opera.

Précédemment, c’est Microsoft qui avait introduit la possibilité de vibe coder des thèmes pour son navigateur Edge.