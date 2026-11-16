Dans un document interne d’Amazon, un client imaginaire se réjouit de ne plus passer une heure sur Reddit avant d’acheter. Selon Reuters, l’entreprise prévoit de rassembler les informations de presque tous les produits vendus sur Terre, y compris ceux qu’elle ne propose pas dans sa boutique.
Avec World Product Graph, Amazon recenserait chaque article en vente dans le monde, que l’entreprise l’ait en stock ou non, et les liens entre ces produits. Pour savoir quel aspirateur ou quelle tablette choisir, vous passez sans doute par les sites des marques, les comparatifs et les forums. « Amazon ne peut pas devenir la plateforme incontournable pour tous les achats si les clients doivent se rendre sur Google, les sites web des marques et les sites d’avis pour se renseigner sur les produits », admettent les auteurs de cette note interne.
Et selon des proches du dossier interrogés par Reuters, Amazon pourrait ainsi attirer sur Amazon.com les agents IA chargés de faire les achats des internautes, au détriment des autres sites marchands.
Amazon veut corriger les erreurs de son assistant d’achat
Comme l’explique Robert Tekiela, le vice-président d’Amazon chargé du catalogue, dans le document, « ce qui manquait, c’était la compréhension », c’est-à-dire savoir comment les produits sont liés entre eux et lequel convient le mieux à chacun. Amazon donne l’exemple de la couleur la plus récente d’une tablette, ou du modèle d’aspirateur qui conviendrait le mieux à un client d’après ses achats passés.
Aux États-Unis, Amazon a remplacé en mai Rufus, son premier assistant d’achat dopé à l’IA, par Alexa for Shopping. Selon le document, les clients lancent environ 83 millions de recherches par semaine avec l’assistant, et chacune coûte cher à Amazon. « De nombreuses réponses de Rufus sont factuellement erronées ou incomplètes, mais les clients n’ont pas les compétences nécessaires pour détecter ces erreurs », reconnaissent ses auteurs. Avec des données plus complètes, l’entreprise pourrait faire tourner son assistant sur des modèles d’IA moins chers. Dans sa réponse à Reuters, Amazon assure que ces chiffres d’utilisation sont « largement obsolètes », et que son assistant donne une réponse exacte dans environ 97 % des cas.
Pour remplir sa base, Amazon compte recevoir en continu les données produits de certaines marques et de certains distributeurs, et explorer sans leur concours les sites d’autres revendeurs. Reuters n’a pas pu savoir s’il demanderait chaque fois leur autorisation. L’entreprise a obtenu l’aide de Coca-Cola et de Bayer, entre autres, pour collecter ces données, et a mené un essai avec Procter & Gamble, à l’occasion duquel les PDG des deux groupes se sont réunis.
- Intégration directe avec Amazon
- Gestion centralisée des produits
- Synchronisation automatique des stocks
Amazon veut ramener vers sa boutique les agents IA de ses concurrents
Lors de la présentation de ses résultats trimestriels, Andy Jassy, le P.-D.G d’Amazon, a minimisé la menace. « Peu de clients font encore beaucoup d’achats de cette manière », a-t-il assuré, et selon lui, ces agents ont très peu affecté la publicité d’Amazon. Mais d’après des proches du dossier, ses dirigeants se méfient de ces agents, qui pourraient envoyer les clients vers d’autres sites, mieux renseignés.
Plus de 10 millions d’Américains et de Canadiens utilisent Muse, l’agent IA de Meta, lancé en septembre, et Amazon lui a fermé sa boutique moins de deux semaines plus tard. Le distributeur poursuit toujours Perplexity en justice pour empêcher son navigateur Comet d’acheter sur Amazon.com. « Peut-être devrions-nous lancer un concurrent à Amazon », a répondu Elon Musk sur X, en réaction à un article sur le blocage de Grok, l’agent de xAI, par Amazon.
Selon des salariés interrogés par Reuters, World Product Graph serait la première étape d’un guichet unique, dans la lignée de Buy for Me et de Shop Direct. Avec ces deux services, Amazon affiche des produits vendus sur d’autres sites et sert d’intermédiaire pour les acheter. Et en gardant les acheteurs et leurs agents sur Amazon.com, l’entreprise protégerait sa publicité, en pleine croissance.
Dans ce document rédigé à la manière d’un communiqué de presse, les équipes d’Amazon ont inscrit une date de lancement indicative, le 1er octobre 2027. Mais « l’existence d’un document de réflexion comme celui-ci ne reflète pas nécessairement nos plans actuels », prévient Amazon.