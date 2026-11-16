Comme l’explique Robert Tekiela, le vice-président d’Amazon chargé du catalogue, dans le document, « ce qui manquait, c’était la compréhension », c’est-à-dire savoir comment les produits sont liés entre eux et lequel convient le mieux à chacun. Amazon donne l’exemple de la couleur la plus récente d’une tablette, ou du modèle d’aspirateur qui conviendrait le mieux à un client d’après ses achats passés.

Aux États-Unis, Amazon a remplacé en mai Rufus, son premier assistant d’achat dopé à l’IA, par Alexa for Shopping. Selon le document, les clients lancent environ 83 millions de recherches par semaine avec l’assistant, et chacune coûte cher à Amazon. « De nombreuses réponses de Rufus sont factuellement erronées ou incomplètes, mais les clients n’ont pas les compétences nécessaires pour détecter ces erreurs », reconnaissent ses auteurs. Avec des données plus complètes, l’entreprise pourrait faire tourner son assistant sur des modèles d’IA moins chers. Dans sa réponse à Reuters, Amazon assure que ces chiffres d’utilisation sont « largement obsolètes », et que son assistant donne une réponse exacte dans environ 97 % des cas.

Pour remplir sa base, Amazon compte recevoir en continu les données produits de certaines marques et de certains distributeurs, et explorer sans leur concours les sites d’autres revendeurs. Reuters n’a pas pu savoir s’il demanderait chaque fois leur autorisation. L’entreprise a obtenu l’aide de Coca-Cola et de Bayer, entre autres, pour collecter ces données, et a mené un essai avec Procter & Gamble, à l’occasion duquel les PDG des deux groupes se sont réunis.