En représailles aux frappes américano-israéliennes visant l’Iran en février, Téhéran a spécifiquement visé des infrastructures numériques américaines implantées dans le Golfe. Une situation inédite, puisque les data centers se sont mués en cibles militaires à part entière. Deux sites AWS, aux Émirats arabes unis et au Bahreïn, ont été touchés. Si l’ampleur des dégâts ne semblait que temporaire, le géant de la tech vient de confirmer qu’ils ont causé des pertes irréversibles.