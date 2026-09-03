Brave Software a publié de nouveaux résultats comparant son navigateur desktop à Chrome, Edge et Firefox. C'est une étude interne, publiée dans le cadre d'une série que l'éditeur consacre régulièrement à ses performances.
Les tests ont été menés sur un Mac mini équipé d'une puce M2, en chargeant les 50 sites les plus consultés selon Brave Search. Cinq indicateurs ont été mesurés avec la dernière version de chaque navigateur début septembre 2026 : l'énergie, le processeur, la mémoire, la vitesse de chargement et les données transférées.
CPU, mémoire et énergie : des écarts qui se creusent surtout face à Firefox
Pour chaque test, Brave a utilisé un profil vierge, recopié à chaque essai pour écarter tout effet de cache ou de cookies. Chaque page a été chargée dix fois, dans un ordre de passage des navigateurs tiré au hasard à chaque répétition, pour qu'aucun ne soit avantagé par sa position. L'éditeur a comparé son navigateur en version 1.92.139 à Chrome 150.0.7871.184, Edge 150.0.4078.83 et Firefox 146.0.1.
Sur le processeur, Brave tourne à 33% en moyenne, contre 47% pour Chrome, 53% pour Edge et 78% pour Firefox. Pour le navigateur de Mozilla, le moteur de rendu Gecko traite les pages différemment des navigateurs Chromium. Côté mémoire vive (le RSS, soit la RAM réellement occupée par les processus du navigateur), Brave consomme environ 1200 Mo, contre 1750 Mo pour Chrome, 1620 Mo pour Edge et 1650 Mo pour Firefox. Pour l'énergie, mesurée en milliwattheures (mWh, l'unité qui sert à quantifier l'énergie utilisée pour charger une page), Brave s'établit à 31,1 mWh, contre 32,5 pour Chrome, 35,3 pour Edge et 36,1 pour Firefox.
Brave a mesuré le chargement de manière complète, jusqu'à l'événement "loadEventEnd", c'est-à-dire le moment où la page a fini de charger ses ressources. Chez Brave, cela prend en moyenne 4,4 secondes pour Brave, contre 5,1 pour Chrome, 5,3 pour Firefox et 6 pour Edge.
Reste que dans la navigation de tous les jours, l'impression de vitesse est principalement liée au "Largest Contentful Paint" (LCP), qui correspond à l'apparition à l'écran du principal élément visible. Cela n'inclut donc pas les autres éléments qui se chargent de manière sous-jacente comme les scripts publicitaires, traceurs.Sur ce point, les quatre navigateurs sont très proches avec un temps de chargement de 2,4 secondes pour Brave et Chrome, 2,5 pour Edge et Firefox.
Côté données, Brave reçoit 4,4 Mo par page en moyenne contre 4,8 pour Chrome, 6,3 pour Firefox et 6,8 pour Edge, et en envoie 0,18 Mo contre 0,25 à 0,34 pour les autres. Brave explique que son bloqueur de publicités et de traqueurs natif empêche le navigateur de récupérer, analyser puis exécuter une partie des ressources tierces avant la fin du chargement.Rappelons au passage qu'en janvier 2026, l'éditeur avait optimisé ce bloqueur autour de la bibliothèque FlatBuffers, avec une consommation mémoire passée de 162 Mo en mai 2025 à 104 Mo.
Sur les benchmarks classiques Speedometer 3.1 et JetStream 2.2, Brave, Chrome et Edge affichent des scores proches. De son côté, Firefox reste en retrait à cause de Gecko. Ou, plutôt, parce que les pages Web sont aujourd'hui davantage optimisées pour Chromium. Sur MotionMark 1.3.1, plus orienté rendu graphique, Chrome et Edge gardent l'avantage, Brave se place légèrement en dessous. Selon l'éditeur, ce serait à cause de ses outils de confidentialité. Là encore, Firefox arrive loin derrière.
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