Pour chaque test, Brave a utilisé un profil vierge, recopié à chaque essai pour écarter tout effet de cache ou de cookies. Chaque page a été chargée dix fois, dans un ordre de passage des navigateurs tiré au hasard à chaque répétition, pour qu'aucun ne soit avantagé par sa position. L'éditeur a comparé son navigateur en version 1.92.139 à Chrome 150.0.7871.184, Edge 150.0.4078.83 et Firefox 146.0.1.

Sur le processeur, Brave tourne à 33% en moyenne, contre 47% pour Chrome, 53% pour Edge et 78% pour Firefox. Pour le navigateur de Mozilla, le moteur de rendu Gecko traite les pages différemment des navigateurs Chromium. Côté mémoire vive (le RSS, soit la RAM réellement occupée par les processus du navigateur), Brave consomme environ 1200 Mo, contre 1750 Mo pour Chrome, 1620 Mo pour Edge et 1650 Mo pour Firefox. Pour l'énergie, mesurée en milliwattheures (mWh, l'unité qui sert à quantifier l'énergie utilisée pour charger une page), Brave s'établit à 31,1 mWh, contre 32,5 pour Chrome, 35,3 pour Edge et 36,1 pour Firefox.