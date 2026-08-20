Cette demande intervient après un épisode qui a perturbé le fonctionnement du service. En juillet, les liens courts en "t.me" ont cessé de fonctionner pendant près d'une journée, le registre GoDaddy gérant l'extension ".me" ayant temporairement désactivé le domaine de Telegram. Telegram reste donc exposé à une décision prise en dehors de son organisation.

En début d'année, les liens en "t.me" ont par ailleurs déjà fait l'objet d'un signalement. Nous rapportions en janvier 2026 qu'une variante de ces adresses, du type "t.me/proxy", pouvait être détournée pour exposer l'adresse IP réelle d'un utilisateur à son insu.

Obtenir son propre domaine de premier niveau donnerait donc à Telegram un contrôle direct sur l'infrastructure de nommage associée à ses liens, sans intermédiaire capable de la suspendre.

Reste que Telegram et son fondateur Pavel Durov sont scrutés par la justice dans plusieurs pays. En France, la justice lui reproche de ne pas avoir agi contre la diffusion de contenus criminels sur sa messagerie. le mois dernier, la Russie a annoncé avoir émis un avis de recherche international contre l'homme, l'accusant de complicité de terrorisme. Reste à savoir si l'ICANN acceptera le dossier et si Telegram a d'ores et déjà les outils nécessaires pour faire ménage dans les domaines et sous domaine rattachés à cette TLD.