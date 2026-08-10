OneDrive Photos ne s'installe pas comme une application classique. Le programme est lié au client de synchronisation OneDrive, présent par défaut sur la plupart des PC Windows 11. D'ailleurs, l'app ne se présente pas sous la forme d'un paquet MSIX standard qu'il est possible de désinstaller de façon autonome. Dès son installation, l'application recense automatiquement les photos déjà présentes sur le disque, y compris celles situées en dehors du dossier Images. Jusqu'à présent, la seule façon de s'en débarrasser consistait à supprimer entièrement OneDrive depuis les paramètres Windows.

Mais cette manipulation peut entrainer un peu de confusion. Quand la sauvegarde des dossiers connus (Bureau, Documents, Images) est activée, les fichiers réels résident dans un dossier local du type "C:\Users\NomUtilisateur\OneDrive\Bureau". Désinstaller OneDrive sans avoir rendu ces fichiers disponibles hors ligne au préalable peut faire disparaître des raccourcis ou des documents de l'ordinateur, alors qu'ils restent stockés dans le cloud. Ajoutons à cela la fonction "Fichiers à la demande", qui ajoute une couche de confusion supplémentaire puisqu'un document peut apparaître dans l'explorateur sans être réellement présent sur le disque.

Mais ce n'est pas le seul problème. OneDrive Photos nécessite un compte Microsoft personnel pour fonctionner. Or, plusieurs administrateurs informatiques se sont plaints de la présence de cette application sur des machines professionnelles, toujours sans possibilité de la retirer. Microsoft explique qu'il s'agissait du test d'une nouvelle expérience photo au sein d'OneDrive, dont la diffusion est allée plus loin que prévu sur Windows.

Contactée par Windows Latest, Microsoft confirme travailler sur un bouton de désinstallation propre à OneDrive Photos. Cette option sera disponible courant septembre 2026. Selon l'entreprise, cela permettra de retirer l'application sans toucher au client de synchronisation, sans interrompre le transfert des fichiers et sans supprimer de photos. En attendant cette mise à jour, les utilisateurs qui ne se servent pas du tout de OneDrive peuvent déjà désinstaller l'ensemble du programme depuis "Paramètres > Applications > Applications installées". Pour ceux qui utilisent la synchronisation de dossiers, mieux vaut vérifier que les fichiers concernés sont bien disponibles localement avant toute suppression.