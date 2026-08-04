Vous n'aimez pas les trackers ? Ça tombe bien, DuckDuckGo non plus. Le navigateur, dans sa version iPhone, vous permet de vous en débarrasser, afin d'avoir un lien "propre".
DuckDuckGo a intégré une nouvelle option à son navigateur pour iPhone permettant de retirer certains identifiants de suivi avant le partage d’un lien. Baptisée Copy Clean Link (Copier un lien nettoyé), cette fonctionnalité supprime les paramètres superflus d’une URL avant de la copier dans le presse-papiers.
Comment les identifiants de suivi circulent via les liens ?
Après s'être attaqué aux pubs sur YouTube, DuckDuckGo s'attaque aux traqueurs. Certains paramètres ajoutés à une URL, souvent placés après un point d’interrogation, servent au suivi des clics. Certains sont liés à des analyses basiques, tandis que d’autres contiennent un identifiant unique permettant d’associer l’activité d’un utilisateur entre différents sites.
Lorsqu’une page se charge, les scripts peuvent lire cet identifiant et l’enregistrer avec d’autres données de navigation. Apple WebKit a décrit ces click IDs comme un moyen pour les traqueurs d’établir une identité transversale entre plusieurs sites. Parmi les exemples cités par le navigateur Brave figurent fbclid (Meta), gclid (Google) ou msclkid (Microsoft).
Ce que la fonctionnalité retire avant le partage
La fonction "Copier le lien propre" intervient au moment où l’utilisateur copie le lien pour le coller dans un message, un email ou une publication. Au lieu de conserver l’URL complète avec ses paramètres, le navigateur place une version épurée dans le presse-papiers. Cela empêche la transmission de l’identifiant de suivi à un tiers, qui pourrait autrement être lu lors de l’ouverture du lien.
Le résultat est une adresse plus courte et plus lisible, facilitant sa vérification avant envoi.
Un outil avec quelques limites
Cette protection reste ciblée. Elle n’efface pas le suivi déjà effectué lors du chargement initial de la page, ni les cookies, scripts ou autres mécanismes de traçage actifs sur un site. Certains paramètres d’URL restent nécessaires au fonctionnement de la page ou à l’attribution de campagnes publicitaires.
DuckDuckGo précise que Copy Clean Link n’est pas un filtre de confidentialité universel, mais un moyen d’éviter que des identifiants inutiles ne circulent lors du partage d’un lien depuis son navigateur iPhone.
- Anonymat et confidentialité
- Protection contre les traqueurs
- Extension et intégration facile