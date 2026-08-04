La fonction "Copier le lien propre" intervient au moment où l’utilisateur copie le lien pour le coller dans un message, un email ou une publication. Au lieu de conserver l’URL complète avec ses paramètres, le navigateur place une version épurée dans le presse-papiers. Cela empêche la transmission de l’identifiant de suivi à un tiers, qui pourrait autrement être lu lors de l’ouverture du lien.