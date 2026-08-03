Ce week-end, l'hébergeur français OVHcloud a confirmé être visé par une menace de poursuites judiciaires au Canada, qui lui reproche de ne pas s'être conformé à une ordonnance de communication d'informations privées vieille de plus de deux ans. Dans le détail, il s'agit des données d'abonnés liées à des serveurs situés hors du territoire canadien, réclamées directement par les autorités, qui ne sont pas passées par les canaux diplomatiques habituels. Pour une entreprise qui bâti une bonne partie de son image sur la protection juridique de ses clients, c'est un vrai problème. OVHcloud, lancé dans un bras de fer, promet de se défendre « vigoureusement ».