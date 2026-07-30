La fonctionnalité est disponible dans Chrome pour Android version 151.0.7922.71. Elle se présente sous la forme d'une option "Apparence" dans le menu à trois points donnant accès aux réglages complémentaires du navigateur. On y retrouve une section consacrée à la personnalisation de la page de nouvel onglet. Cette nouveauté avait été repérée en test il y a un an. Le déploiement reste progressif et ne concerne donc pas tous les comptes au même moment.

Une fois le menu ouvert, quatre choix sont proposés. Le premier, "Chrome par défaut", rétablit l'apparence standard du navigateur, sans arrière-plan ni couleur ajoutés. Le deuxième permet d'utiliser une photo personnelle stockée sur le téléphone comme fond de la page de nouvel onglet, à la manière d'un fond d'écran classique de smartphone.