Google déploie, pour la page de nouvel onglet de Chrome sur Android, un nouveau menu "Apparence", lequel permet de choisir une image personnelle, une couleur unie ou un fond d'écran thématique.
Le navigateur mobile de Google est resté longtemps en retrait par rapport à la version bureau en matière de personnalisation. Une mise à jour repérée par Android Authority ajoute une option dédiée à l'apparence de la page affichée à chaque nouvel onglet.
Quatre choix logés dans le menu de personnalisation
La fonctionnalité est disponible dans Chrome pour Android version 151.0.7922.71. Elle se présente sous la forme d'une option "Apparence" dans le menu à trois points donnant accès aux réglages complémentaires du navigateur. On y retrouve une section consacrée à la personnalisation de la page de nouvel onglet. Cette nouveauté avait été repérée en test il y a un an. Le déploiement reste progressif et ne concerne donc pas tous les comptes au même moment.
Une fois le menu ouvert, quatre choix sont proposés. Le premier, "Chrome par défaut", rétablit l'apparence standard du navigateur, sans arrière-plan ni couleur ajoutés. Le deuxième permet d'utiliser une photo personnelle stockée sur le téléphone comme fond de la page de nouvel onglet, à la manière d'un fond d'écran classique de smartphone.
Deux autres options de personnalisation sont mises en avant. "Couleurs Chrome" propose une sélection de teintes unies à appliquer à l'interface, avec la possibilité de faire changer automatiquement la couleur chaque jour. De son côté, "Collections de thèmes" donne accès à une galerie de fonds d'écran classés par catégories telles que paysages, architecture, Terre, motifs, illustrations ou dégradés. Chaque catégorie regroupe plusieurs images proposées par Google. Comme pour les couleurs, ces fonds peuvent être configurés pour changer quotidiennement.
Sur ordinateur, Chrome propose ce type de personnalisation (fond d'écran, couleurs, thèmes) depuis plusieurs années déjà. Rappelons que la version Android du navigateur ne prend toujours pas officiellement en charge les extensions, contrairement à Firefox ou Microsoft Edge.
- Vitesse de navigation imbattable
- Écosystème d'extensions très riche
- Synchronisation multi-appareils fluide