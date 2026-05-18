Contrairement à un gestionnaire de mots de passe classique, Edge ne déchiffre pas les identifiants uniquement au moment où l'utilisateur en a besoin. Le navigateur les charge tous en mémoire dès son démarrage, en clair. N'importe quel attaquant disposant d'un accès administrateur à la machine peut alors les lire directement dans la RAM, sans jamais passer par l'interface du navigateur. Cela permet de contourner la demande d'authentification qu'Edge affiche au sein de son interface.

Microsoft a annoncé une mise à jour prioritaire, laquelle sera déployée sur toutes les versions du navigateur (Stable, Beta, Dev, Canary et Extended Stable, Entreprise) à partir de la version 148. Le correctif est déjà actif dans Edge Canary. Concrètement, le navigateur cessera de charger les mots de passe en mémoire au démarrage. La modification ne requiert aucune action de la part des utilisateurs.