Attention, Microsoft Edge stocke vos mots de passe... en clair ! Et ce n'est pas un bug

Un gestionnaire de mots de passe classique ne déchiffre un identifiant qu'au moment précis où celui-ci est requis, c'est-à-dire lorsque le curseur de la souris est positionné sur un champ spécifique pour une URL connue. Mais le navigateur de Microsoft fonctionne autrement. Edge déchiffre la totalité des mots de passe sauvegardés dès l'ouverture du navigateur et les conserve en clair dans la mémoire vive (RAM) de l'ordinateur. Concrètement, un attaquant disposant d'un accès local à la machine peut lire l'ensemble de ces identifiants en consultant simplement le contenu de la mémoire, sans interagir avec le navigateur.

Edge affiche pourtant une demande d'authentification lorsque vous souhaitez consulter vos mots de passe depuis son interface. Mais cette protection n'est finalement qu'une façade. Puisque les identifiants sont déjà présents en clair dans la RAM, il suffit à un tiers malveillant de les lire directement, sans jamais passer par l'interface du navigateur. Rønning a d'ailleurs démontré via une vidéo qu'un attaquant ayant obtenu des droits d'administrateur sur un serveur de bureau à distance peut accéder aux mots de passe stockés par Edge de tous les utilisateurs connectés à cet instant - y compris ceux dont la session est simplement déconnectée, sans que le navigateur ait été fermé.